Экономический форум проходит в Братске
IV Братский экономический форум открылся сегодня в северной столице региона и продлится два дня.
Оргкомитетом сформирована обширная деловая и культурная программы, организована работа выставочных павильонов.
Каждый год на площадке форума собираются руководители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и бизнеса, научного и экспертного сообщества.
Цель форума – укрепление связей бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области.
Площадка форума позволяет вести прямой диалог представителей деловых кругов, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества, продемонстрировать основные достижения в развитии экономического потенциала территорий, поднять насущные проблемы как предпринимательского сообщества, так и местных органов власти.
В рамках форума покажут монгольский фильм «Содора», ставший лауреатом Каннского фестиваля.
Это фильм о любви и жизни малочисленного народа с берегов Хубсугула.
ИСТОЧНИК KP.RU