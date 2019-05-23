Экономический форум проходит в Братске

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-23T08:22:07+03:00

Его участников ждет насыщенная деловая и культурная программа

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IV Братский экономический форум открылся сегодня в северной столице региона и продлится два дня.

Оргкомитетом сформирована обширная деловая и культурная программы, организована работа выставочных павильонов.

Каждый год на площадке форума собираются руководители федеральных и региональных органов власти, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и бизнеса, научного и экспертного сообщества.

Цель форума – укрепление связей бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области.

Площадка форума позволяет вести прямой диалог представителей деловых кругов, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества, продемонстрировать основные достижения в развитии экономического потенциала территорий, поднять насущные проблемы как предпринимательского сообщества, так и местных органов власти.

В рамках форума покажут монгольский фильм «Содора», ставший лауреатом Каннского фестиваля.

Это фильм о любви и жизни малочисленного народа с берегов Хубсугула.

ИСТОЧНИК KP.RU