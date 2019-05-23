2019-05-23T08:26:55+03:00
Общество

В день рождения Иосифа Бродского в Иркутске пройдет праздничный флешмоб

В программе: чтение стихов поэта, фотосессия, чаепитие и многое другое
Анна ПОПОВА
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В день рождения Иосифа Бродского в Иркутске пройдет праздничный флешмоб.В день рождения Иосифа Бродского в Иркутске пройдет праздничный флешмоб.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иосиф Бродский является одним из самых популярных советских поэтов второй половины XX века. Его стихотворениями зачитываются как взрослые ценители поэзии, так и молодежь. Но, мало кто знает, что Иосиф Бродский однажды побывал в нашем городе. Это случилось в марте 1961 года. Правда, посмотреть на Иркутск поэт не смог – он всего лишь провел несколько часов в аэропорту в ожидании пересадки на рейс в Якутию. Позже он расскажет о столице Приангарья в одном из своих стихотворений. Кстати, 24-го мая в районе аэропорта, а именно возле международного терминала, пройдет флэшмоб в честь дня рождения поэта.

- Гости мероприятия смогут послушать стихи Бродского, поговорить о его творчестве, выпить чаю с тортом и поучаствовать в тематической фотосессии, - сообщили организаторы.

Празднование дня рождения Иосифа Бродского начнется в 14:00 – обязательно освежите в памяти свои любимые стихи и приходите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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