СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-23T08:35:52+03:00

Украли смартфоны на 380 тысяч рублей: налетчиков на салон сотовой связи поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Дерзкое нападение на один салонов сотовой связи в Ленинском районе Иркутска произошло 20 мая. Внутрь зашел неизвестный в маске, распылил газовый баллончик, а затем, разбив витрину, достал оттуда пять дорогих смартфонов на общую сумму 380 тысяч рублей и скрылся.

Прибывшие полицейские изучили записи камер видеонаблюдения здания и близлежащей территории, опросили свидетелей и смогли быстро выйти на след преступника, а также на его подельника, который ждал налетчика в машине. Криминальным дуэтом оказались двое 19-летних местных жителей. Продать они успели лишь часть гаджетов, остальные у них изъяли сыщики и вернули в салон.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Налетчикам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Добавим, что налетчик, который грабил салон, уже помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU