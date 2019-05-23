23 мая в Иркутске прозвенели последние звонки для выпускников

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-23T13:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

23 мая - это важный день для выпускников, впереди открываются большие дороги и перспективное будущее. В этот день прощальный звонок прозвенел для 6754 девятиклассников и 3723 одиннадцатиклассников.

Сейчас школьники готовятся к самому главному − к сдаче экзаменов, после которых ребята определятся с выбором университета. Первые экзамены совсем скоро: 24 мая пройдут испытания по иностранному языку у выпускников девятых классов, а 27 мая одиннадцатиклассники будут сдавать географию и литературу.

Каждый год школьники Иркутска отлично проявляют себя на всероссийском уровне. Около 1500 учеников в этом году выступали на научно-практических конференциях, соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, турнирах всероссийского и международного уровня. Во Всероссийской олимпиаде поучаствовали 25 талантливых учеников из нашего города, шестеро из них стали победителями и призерами.

− В Иркутске живет самая активная, творчески деятельная и неравнодушная молодежь, − прокомментировал мэр города Дмитрий Бердников. - И мы делаем все от нас зависящее, чтобы вы оставались учиться, работать, заводили семьи и растили детей в родном городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонок.

ИСТОЧНИК KP.RU