СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-23T13:06:42+03:00

С 1 июня на ремонт закроется путепровод с улицы Сурнова на Покровскую развязку в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, водители! В Правобережном округе Иркутска изменится схема движения. С 1 июня на ремонт закроется путепровод с улицы Сурнова, который ведет на Покровскую развязку. Там уложат новый асфальт, а также заменят перила, бордюры и тротуары.

– Открыть движение здесь планируется уже осенью, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – На период ограничения будет изменена схема движения.

Схема ремонтных работ. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Так проехать в центр под путепроводом, а также в сторону Качугского тракта с Иннокентьевского моста будет по полосе встречного движения. А по улице Сурнова из центра на Иннокентьевский мост можно будет выехать по дороге, ведущей в сторону Качугского тракта, повернув налево в районе въезда на Покровский рынок. Кроме того, объехать этот участок можно будет по улице Рабочего Штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU