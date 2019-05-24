Выставка керамики «Не боги горшки обжигают» откроется 24 мая в Иркутске
В Иркутске сегодня, 24 мая, в 16.00 в Галерее сибирского искусства откроется выставка «Не боги горшки обжигают». В экспозиции — около 200 произведений выпускников керамического отделения Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова.
- Среди работ представлена керамика, графика, фотографии и компьютерная графика, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. - Вход на открытие свободный.
В 2019 году отделение отмечает 55 лет со дня основания. За это время его окончили около 400 человек, среди них такие мастера как Георгий Борисов, Андрей Поляница, Светлана Уварова и другие.
Фото: Иркутский художественный музей
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ИСТОЧНИК KP.RU