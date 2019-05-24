2019-05-24T03:34:13+03:00
Звезды

Выставка керамики «Не боги горшки обжигают» откроется 24 мая в Иркутске

Экспозицию разместили в Галерее сибирского искусства
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: Иркутский художественный музейФото: Иркутский художественный музей
Изменить размер текста:

В Иркутске сегодня, 24 мая, в 16.00 в Галерее сибирского искусства откроется выставка «Не боги горшки обжигают». В экспозиции — около 200 произведений выпускников керамического отделения Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова.

- Среди работ представлена керамика, графика, фотографии и компьютерная графика, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. - Вход на открытие свободный.

В 2019 году отделение отмечает 55 лет со дня основания. За это время его окончили около 400 человек, среди них такие мастера как Георгий Борисов, Андрей Поляница, Светлана Уварова и другие.

Фото: Иркутский художественный музей

Фото: Иркутский художественный музей

Читайте также:

День города Иркутска 2019: Татьяна Овсиенко, «Чайф», Игорь Бутман, театрализованное шествие и салют

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первенство России по велоспорту-шоссе: спортсменка из Иркутской области завоевала золото
ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом
В Иркутской области 23 мая потушили девять лесных пожаров
Жгли мусор и разводили костры: за прошедшие сутки 17 человек оштрафовали в Иркутской области
Жителя Усть-Илимска, в машине которого нашли 10 кг наркотиков, приговорили к 12 годам лишения свободы
С 1 июня на ремонт закроется путепровод с улицы Сурнова на Покровскую развязку в Иркутске
23 мая в Иркутске прозвенели последние звонки для выпускников
Пятерых грабителей, похитивших у бизнесмена почти три миллиона рублей, осудили в Иркутске
Президент ТПП ВС Алексей Соболь: поддержка предпринимательства на местах – важнейший приоритет в деятельности палаты
Колесо обозрения высотой 28 метров появится в Ангарске
Украли смартфоны на 380 тысяч рублей: налетчиков на салон сотовой связи поймали в Иркутске
В день рождения Иосифа Бродского в Иркутске пройдет праздничный флешмоб
Экономический форум проходит в Братске
Отправится под суд: иркутянин взял в долг 5 млн рублей и не смог их вернуть
Штормовое предупреждение: на юге Иркутской области в четверг, 23 мая, ожидается сильный ветер