Выставка керамики «Не боги горшки обжигают» откроется 24 мая в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:34 2019-05-24T03:34:13+03:00

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В Иркутске сегодня, 24 мая, в 16.00 в Галерее сибирского искусства откроется выставка «Не боги горшки обжигают». В экспозиции — около 200 произведений выпускников керамического отделения Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова.

- Среди работ представлена керамика, графика, фотографии и компьютерная графика, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея. - Вход на открытие свободный.

В 2019 году отделение отмечает 55 лет со дня основания. За это время его окончили около 400 человек, среди них такие мастера как Георгий Борисов, Андрей Поляница, Светлана Уварова и другие.

Фото: Иркутский художественный музей

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ИСТОЧНИК KP.RU