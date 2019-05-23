СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-23T14:54:06+03:00

Жгли мусор и разводили костры: за прошедшие сутки 17 человек оштрафовали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки 700 патрульных обошли более 3 тысяч дворов Приангарья

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В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. Но только тушить их недостаточно. Межведомственные группы патрулируют села и леса Приангарья в поисках нарушителей противопожарного режима. Около 700 патрульных обошли более 3 тысяч дворов в регионе.

- Только за прошедшие сутки составили 10 протоколов за разведение костров и сжигание мусора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Еще 7 человек были оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Напомним, что с 1 мая на территории всего региона запрещено разводить костры и сжигать мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU