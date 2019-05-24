В Иркутской области 23 мая потушили девять лесных пожаров
Пожароопасный сезон в лесах продолжается. Так мало того, что люди не соблюдяют запрет на прогулки в лес, так еще и костры жгут. Только за 22 мая в Приангарье за это дело оштрафовали 17 человек.
- Вчера, 23 мая потушили девять пожаров, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Общая площадь потушенных очагов составила 22055,2 га, в том числе 21125,6 га, покрытых лесом.
Огонь горел двух местах в Иркутском районе, по одному очагу было в Усольском, Эхирит-Булагатском, Шелеховском, Жигаловском, Заларинском, Братском и Нижнеилимском районах.
На данный момент в регионе горит 250 га в Иркутском районе. В локализованном состоянии остались очаги возгорания в в Шелеховском, Баяндаевском, Качугском, Иркутском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах и два в Черемховском. Их общая площадь - 2937 га.
Авиапатрулирование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU