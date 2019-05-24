Первенство России по велоспорту-шоссе: спортсменка из Иркутской области завоевала золото

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-24T04:57:15+03:00

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Первенство России по велоспорту-шоссе проходит сейчас в Майкопе. Дарья Бунеева завоевала на турнире золотую медаль. Это уже ее вторая награда на этих соревнований. Первую — серебряную — она накануне завоевала в индивидуальной гонке на 10 км. А сейчас Дарья первой преодолела расстояние в 25 км.

- Успела за 37 минут и 52 секунды, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Финишировала Бунеева на 4 минуты раньше своей ближайшей соперницы из Свердловской области.

Дарья Бунеева живет в Усолье-Сибирском и тренируется у Игоря Грицких. Следующий ее старт намечен в конце мая в Белгороде. Там пройдет чемпионат и первенство России.

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ИСТОЧНИК KP.RU