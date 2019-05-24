«Любовь и голуби» в Иркутске: кинотеатральное шоу «Наш дубляж» перенесли на осень
Благотворительное шоу «Наш дубляж», которое должно было пройти 25 мая на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского, переносится. Напомним, что известные иркутяне должные были подарить свои голоса персонажам кинофильма «Любовь и голуби». Так, роль знаменитой Надюхи должна была исполнить ведущая радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM Наталья Кравченко, Василием шоумен Аркадий Стародубцев, а роль коварной разлучницы получила актриса Татьяна Скороходова, дядя Митя — радиоведущий Игорь Бялоус, а вот бабой Шурой стал… Николай Мальцев, народный артист России. Однако по техническим причинам мероприятие не состоится.
- Выражаем надежду, что все пожелавшие посетить шоу придут на него в октябре, - сообщили организаторы. – И к ним присоединятся новые желающие посетить интересное мероприятие и принять участие в сборе средства на строительство первого хосписа в Иркутской области.
По словам организаторов, уже проданные билеты остаются действительными. Либо их можно будет сдать. Точная дата шоу будет определена в ближайшее время
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Любовь и голуби» в Иркутске: известные горожане озвучат любимый фильм. «Любовь и голуби» в Иркутске: кинотеатральное шоу состоится 25 мая. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU