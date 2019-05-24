2019-05-24T07:51:11+03:00
Общество

«Любовь и голуби» в Иркутске: кинотеатральное шоу «Наш дубляж» перенесли на осень

Организаторы перенесли представление по техническим причинам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Любовь и голуби» в Иркутске: кинотеатральное шоу «Наш дубляж» перенесли на осень. На фото (слева направо) Галина Кузняная — исполнительница роли Людки, Наталья Кравченко — исполнительница роли Надюхи, Наталья Титова — директор благотворительного фонда «Близко к сердцу», Мария Щербина — руководитель по связям с общественностью благотворительного фонда «Близко к сердцу».«Любовь и голуби» в Иркутске: кинотеатральное шоу «Наш дубляж» перенесли на осень. На фото (слева направо) Галина Кузняная — исполнительница роли Людки, Наталья Кравченко — исполнительница роли Надюхи, Наталья Титова — директор благотворительного фонда «Близко к сердцу», Мария Щербина — руководитель по связям с общественностью благотворительного фонда «Близко к сердцу».Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Благотворительное шоу «Наш дубляж», которое должно было пройти 25 мая на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского, переносится. Напомним, что известные иркутяне должные были подарить свои голоса персонажам кинофильма «Любовь и голуби». Так, роль знаменитой Надюхи должна была исполнить ведущая радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM Наталья Кравченко, Василием шоумен Аркадий Стародубцев, а роль коварной разлучницы получила актриса Татьяна Скороходова, дядя Митя — радиоведущий Игорь Бялоус, а вот бабой Шурой стал… Николай Мальцев, народный артист России. Однако по техническим причинам мероприятие не состоится.

- Выражаем надежду, что все пожелавшие посетить шоу придут на него в октябре, - сообщили организаторы. – И к ним присоединятся новые желающие посетить интересное мероприятие и принять участие в сборе средства на строительство первого хосписа в Иркутской области.

По словам организаторов, уже проданные билеты остаются действительными. Либо их можно будет сдать. Точная дата шоу будет определена в ближайшее время

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ИСТОЧНИК KP.RU

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