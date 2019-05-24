2019-05-24T08:42:33+03:00
Общество

Ушел из садоводства и пропал: в Ангарске ищут 41-летнего мужчину

Об исчезновении Дмитрия Кирика стало известно 21 мая
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ушел из садоводства и пропал: в Ангарске ищут 41-летнего мужчину.Ушел из садоводства и пропал: в Ангарске ищут 41-летнего мужчину.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Ангарске полицейские и волонтеры ищут без вести пропавшего мужчину. По данным МВД, 41-летний Дмитрий Кирик ушел из садоводства «Саянские зори» и не вернулся. Следователи называют и возможное время исчезновения, с 19.30 21 мая до 9.00 22 мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили особые приметы пропавшего ангарчанина: на вид 35-38 лет, рост 175-178 см, телосложение среднее, пострижен наголо.

Особые приметы: шрам на голове, практически нет зубов, парализована левая рука и левая нога. Татуировка на предплечье левой руки. Дмитрий был одет в черную мастерку с красными вставками на рукавах, на груди и спине надпись «HONDA», на нем также были черные трико и черные кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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