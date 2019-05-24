2019-05-24T10:12:20+03:00
Общество

Розничную продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутске

Нарушителей ждут административные штрафы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Розничную продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутске.Розничную продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутске.
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Иркутск готовится отметить День города. Уже известна программа праздничных мероприятий. В Иркутск приедут такие звезды как группа "Чайф", Татьяна Овсиенко и Игорь Бутман. Кроме того, по городским улицам пройдет традиционное карнавальное шествие. На этот раз его темой станет всероссийский год театра. Чтобы все торжества прошли гладко и запомнились всем жителям областного центра, было решено, что 1 июня будет ограничена продажа алкоголя.

- Будет запрещена розничная продажа алкоголя, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В мэрии напомнили, что нарушителей, решивших тайком торговать спиртным, ждут административные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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