Розничную продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутске
Иркутск готовится отметить День города. Уже известна программа праздничных мероприятий. В Иркутск приедут такие звезды как группа "Чайф", Татьяна Овсиенко и Игорь Бутман. Кроме того, по городским улицам пройдет традиционное карнавальное шествие. На этот раз его темой станет всероссийский год театра. Чтобы все торжества прошли гладко и запомнились всем жителям областного центра, было решено, что 1 июня будет ограничена продажа алкоголя.
- Будет запрещена розничная продажа алкоголя, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
В мэрии напомнили, что нарушителей, решивших тайком торговать спиртным, ждут административные штрафы.
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