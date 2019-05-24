Хотел отомстить возлюбленной: более 300 тысяч рублей заплатит житель Усолья за поджог квартиры

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-24T11:18:39+03:00

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Обида и алкоголь подтолкнули жителя Усолья на необдуманный шаг. После ссоры, девушка ушла из своей съемной квартиры, оставив своего возлюбленного подумать над своим поведением, однако вместо этого рассерженный кавалер напился и решил отомстить своей пассии. Чтобы доставить ей неприятности он поджег ее квартиру.

Несмотря на то, что спасатели потушили пожар, спасти квартиру усольчанки не удалось. Кроме этого от огня и воды пострадали еще две квартиры. Так у соседей сверху едва не сгорел балкон, а тех, что живут этажом ниже, затопило водой, от чего весь дорогой ремонт пришел в негодность. Обои испортились, натяжные потолки порвались, а ламинат разбух. Да проводку тоже пришлось заменить. Экспертиза насчитала 244 тысячи ущерба.

- Было возбуждено уголовное дело, мужчина не отрицал свою вину, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Пострадавшие жильцы подали иск о возмещении.

По решению суда, владельцы сверху добились компенсации в 51 тысячу рублей, а затопленные соседи получили 273 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU