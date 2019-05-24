2019-05-24T11:18:39+03:00
Общество

Хотел отомстить возлюбленной: более 300 тысяч рублей заплатит житель Усолья за поджог квартиры

Из-за пожара пострадали три квартиры
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Хотел отомстить возлюбленной: более 300 тысяч рублей заплатит житель Усолья за поджег квартиры.Хотел отомстить возлюбленной: более 300 тысяч рублей заплатит житель Усолья за поджег квартиры.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Обида и алкоголь подтолкнули жителя Усолья на необдуманный шаг. После ссоры, девушка ушла из своей съемной квартиры, оставив своего возлюбленного подумать над своим поведением, однако вместо этого рассерженный кавалер напился и решил отомстить своей пассии. Чтобы доставить ей неприятности он поджег ее квартиру.

Несмотря на то, что спасатели потушили пожар, спасти квартиру усольчанки не удалось. Кроме этого от огня и воды пострадали еще две квартиры. Так у соседей сверху едва не сгорел балкон, а тех, что живут этажом ниже, затопило водой, от чего весь дорогой ремонт пришел в негодность. Обои испортились, натяжные потолки порвались, а ламинат разбух. Да проводку тоже пришлось заменить. Экспертиза насчитала 244 тысячи ущерба.

- Было возбуждено уголовное дело, мужчина не отрицал свою вину, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Пострадавшие жильцы подали иск о возмещении.

По решению суда, владельцы сверху добились компенсации в 51 тысячу рублей, а затопленные соседи получили 273 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 600 водителей с нечитаемыми и неправильными номерами оштрафовали с начала года в Иркутске
Братскому автопарку передали 20 новых автобусов
Розничную продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутске
Жители Иркутской области получают льготную ипотеку
Ушел из садоводства и пропал: в Ангарске ищут 41-летнего мужчину
Десять лет колонии: в Саянске осудили наркодилера
В газификацию Братска китайская компания готова инвестировать миллиард долларов
«Любовь и голуби» в Иркутске: кинотеатральное шоу «Наш дубляж» перенесли на осень
Первенство России по велоспорту-шоссе: спортсменка из Иркутской области завоевала золото
ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом
В Иркутской области 23 мая потушили девять лесных пожаров
Выставка керамики «Не боги горшки обжигают» откроется 24 мая в Иркутске
Жгли мусор и разводили костры: за прошедшие сутки 17 человек оштрафовали в Иркутской области
Жителя Усть-Илимска, в машине которого нашли 10 кг наркотиков, приговорили к 12 годам лишения свободы
С 1 июня на ремонт закроется путепровод с улицы Сурнова на Покровскую развязку в Иркутске
23 мая в Иркутске прозвенели последние звонки для выпускников
Пятерых грабителей, похитивших у бизнесмена почти три миллиона рублей, осудили в Иркутске
Президент ТПП ВС Алексей Соболь: поддержка предпринимательства на местах – важнейший приоритет в деятельности палаты
Колесо обозрения высотой 28 метров появится в Ангарске
Украли смартфоны на 380 тысяч рублей: налетчиков на салон сотовой связи поймали в Иркутске
В день рождения Иосифа Бродского в Иркутске пройдет праздничный флешмоб
Экономический форум проходит в Братске
Отправится под суд: иркутянин взял в долг 5 млн рублей и не смог их вернуть
Штормовое предупреждение: на юге Иркутской области в четверг, 23 мая, ожидается сильный ветер