2019-05-24T12:18:36+03:00
Общество

Почти 600 водителей с нечитаемыми и неправильными номерами оштрафовали с начала года в Иркутске

Жители Приангарья продолжают идти на хитрости в попытках обмануть камеры видеонаблюдения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 600 водителей с нечитаемыми и неправильными номерами оштрафовали с начала года в Иркутске.Почти 600 водителей с нечитаемыми и неправильными номерами оштрафовали с начала года в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Почти каждый день инспекторы ГИБДД ловят автовладельцев, на чьих машинах стоят нечитаемые номера. Конечно, бывают и те, кто просто не успел отмыть авто от грязи после поездки по сельским дорогам. Но в МВД отмечают, что чаще всего делают это специально, пытаясь скрыться из поля зрения камер видеонаблюдения.

Так очередного хитреца остановили на улице Лермонтова областного центра. Инспекторы ДПС заметили, что на иномарке стоит приспособление, которое при нажатии на пульт позволяет всего за секунду скрыть регистрационный номер машины.

- С начала года за нарушение правил установки знаков на транспорте оштрафованы 588 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Такие водители открыто показывают пренебрежение к другим участникам движения, пытаясь избежать наказания.

Полицейские напоминают, что за нечитаемый знак, даже если это грязь, снег или просто облезла краска, последует штраф в 500 рублей. А в случаях, когда водитель использует специальный прибор для того, чтобы спрятать свой настоящий госномер, придется заплатить уже 5 тысяч рублей. А кроме этого автовладельца лишат прав на 3 месяца. Те, кто решит поставить фальшивый знак и вовсе могут остаться без водительской лицензии на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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