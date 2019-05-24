2019-05-24T14:27:14+03:00
Общество

Сжигали мусор и разводили костры: более 800 человек оштрафовали с начала года в Иркутской области

Полицейские и инспекторы МЧС продолжают искать нарушителей противопожарного режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Сжигали мусор и разводили костры: более 800 человек оштрафовали с начала года в Иркутской областиСжигали мусор и разводили костры: более 800 человек оштрафовали с начала года в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает полыхать тайга. Спасатели и лесники предупреждают, что лесной пожар может начаться даже от непотушенной сигареты. Тем не менее, жители Приангарья продолжают разводить костры в лесах и сжигать мусор на приусадебных участках.

- С начала пожароопасного периода за нарушение пожарной безопасности выписано более 800 протоколов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские уже объявили, что очередные рейды по поиску нарушителей пройдут в эти выходные. Напомним, что особый противопожарный режим действует в Приангарье уже с 1 мая. Так что сибирякам запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву. Вне закона оказались и шашлыки, спасатели предупреждают, что готовить на открытом огне нельзя.

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Перед выпускными и последними звонками инспекторы МЧС проверят школы Иркутской области. Спасатели проведут занятия по пожарной безопасности. (подробности).

С 1 июня полицейские и волонтеры будут патрулировать реки и озера Иркутска. Особое внимание – заливу Якоби. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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