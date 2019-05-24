СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-24T14:09:19+03:00

Проезд по улице 2-я Аларская частично закроют в Иркутске. Фото: Олег УКЛАДОВ

Там пройдут аварийные работы на водопроводе

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Внимание, автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска на 4 дня частично закроют проезд по улице 2-я Аларская.

- С 27 по 31 мая будет ограничено движение по улице 2-я Аларская на участке от улицы Урожайная до улицы Аларская. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной вариант маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU