Ночевал в лесу: жители села Каразей помогли найти пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-24T15:52:45+03:00

Чтобы не спать на голой земле, мальчишка соорудил лежанку из веток

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В небольшое село Каразей в Тулунском районе пришла беда. Пропал местный парнишка. 14-летний подросток уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Родители школьника начали искать сына сами, а затем подключились и полицейские. Узнав о ЧП, глава Каразея бросила клич среди односельчан, чтобы прочесать окрестности. Это произошло вечером 1 мая.

- Найти мальчишку удалось на следующий день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Юный велосипедист рассказал, что ехал домой из соседнего села Амур и решил срезать через лес, но заблудился. Увидев, что погода становится все хуже, он решил не испытывать удачу. Мальчишка насобирал веток и сделал из них лежанку. На ней он и заночевал.

Утром парень бросив велосипед пошел через чащу, кто знает, куда бы он мог утопать, если бы на его след не вышли односельчане.

За помощь в поисках школьника, полицейские наградили троих жителей Каразея грамотами. При этом отметив, что наградили бы и остальных, да только грамот на всех неравнодушных каразейцев, увы, не хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU