Ново-Ленино - Синюшина гора: новый автобусный маршрут будет курсировать из микрорайона Березовый в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-25T06:03:21+03:00

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Жителям Иркутска, которые добираются на работу из одного конца города в другой, приходится делать постоянные пересадки. А это лишние траты, и весьма существенные. Ново-Ленино и Свердловский район Иркутска уже связывает один маршрут - 55, он идет по Лермонтова и далее в Юбилейный, в областной центр. Но одного маршрута, конечно, мало. Еще один, № 19, свяжет ново-ленинский микрорайон Березовый, нынешнюю окраину города, и Синюшину гору.

Автобусы выйдут на линию с 29 мая. Они пойдут из 8 микрорайона Ново-Ленино по улице озы Люксембург, далее по стандартному пути из Ленинского района до улицы 2-я Железнодорожная, Лермонтова. Потом направятся по объездной дороге Свердловского района через Университетский на улицу Сергеева, а оттуда на ул. Маршала Конева.

Для иркутян удобно, что собрав пассажиров в Ново-Ленино, автобус пройдет через такие важные остановки, как курорт «Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул. Жуковского, Технический университет, Институт МВД, м/р Университетский, Школа №55, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная проходная, Мельниковский рынок, Радиозавод, стадион «Рекорд», Реабилитационный центр;. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU