Скамейка для селфи появилась в Иркутске:сделать запоминающийся снимок можно ...на троллейбусной остановке

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-25T08:33:08+03:00

Теперь сюда специально для того, чтобы сфотографироваться, туристы и горожане будут "подтягиваться" к Театру кукол . Ждать транспорт здесь тоже можно

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А как еще прикажете реагировать на необычное обрамление остановки, сказочное в прямом смысле этого слова? Волны, звезды, веселая Коломбина и Арлекин на велосипеде. Присесть на лавочку, достать зеркальце, ах...Впрочем, наше время предполагает другое. И доставать надо не зеркальце, а смартфон. Для хорошего селфи на фоне необычных почти театральных декораций, что недавно появились на остановке "Театр кукол".

Вас тоже вдохновила идея селфи и вы размышляете, о какой из остановок "Театр кукол" речь? Конечно, о той, на которой останавливаются идущие в центр троллейбусы. Ведь именно здесь находится и сам иркутский Театр кукол "Аистенок".

Кстати, это не первая театральная остановка в Иркутске. Не все знают, но первая появилась возле музыкального театра еще в прошлом году. И если эта больше вдохновит кокетливых барышень, то та - подлинных эстетов. Ибо есть шанс сделать селфи на фоне клавишей рояля. Пардон, присев на скамейку, оформленную, как настоящий рояль. Эту остановку надо искать на улице Седова ( троллейбусы в сторону центра).

Чем еще захотят удивить публику дизайнеры из Сибири, превращая унылые скамейки в произведения искусства, увидим.

ИСТОЧНИК KP.RU