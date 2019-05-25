Определили по размерам платьев : выпускницы из Иркутска тоньше в талии ровесниц из Новосибирска

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-25T09:49:59+03:00

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К апрелю по сравнению с началом года продажи выпускных платьев увеличились в 3 раза. Во столько же выросло количество желающих их продать. А искать наряды на выпускной стали в 15 раз чаще, чем обычно.

А как иначе? Платье на выпускной бал ( они состоятся в конце июня) - удовольствие дорогое. Коктейльные они или "в пол" - особой разницы нет. Второй раз наденешь неизвестно когда, а цена - от 5 до 10 тысяч. Это если бюджетно. А потом? Платья, что продают девушки перед очередным прощанием со школой, в 23% случаев идут с пометкой "новое". Непрактично.

Поэтому юные сибирячки, как и их европейские ровесницы, решили - платье на один раз можно и с рук купить. Или напрокат взять Это куда дешевле. Эконом-вариант на "Юле" стоит для жительниц Иркутска в среднем 3480 рублей . Но можно попросить скидку (20% продавцов готовы на нее) . К слову, барышням из Новосибирска достаточно потратить 2980. Аренда платьев в Иркутске много дешевле, чем в среднем по стране, в 1,7 раза. Заплатил 1980 рублей за сутки - и все расходы. Главное - не помять и пятно не посадить. Платить же удобно по-современному - безналом.

Но это, так сказать, известные пути экономии. А вот что неожиданно открыло исследование сервиса "Юла", так это размерчики. Барышни из Иркутска, например, оказались заметно тоньше в талии своих ровесниц из Новосибирска. Цените, кавалеры!

-Самым распространенным размером платья у иркутских выпускниц стал маленький S (42-44), - сообщает "Юла". - На платья этого размера пришлась почти половина всех объявлений (46%). На втором месте — миниатюрный XS (40-42) с 23% предложений. За ним — M (44-46) с долей в 21%. На большие размеры от L (46-48) и выше пришлось только 10% объявлений.

И если в Новосибирске девушек осьмнадцати лет с пышными объемами так же мало, то дальше пошли разночтения. Барышень размера S на берегах Оби и Ангары примерно равное количество, но миниатюрных выпускниц заметно больше на Байкале ( в Новосибирске их всего 20%). Зато в Иркутске меньше спортивных, крепких девушек.

Самые высокие цены на выпускные платья в Липецке (7 080 рублей в среднем), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 090 рублей). Бюджетнее всего покупка наряда на торжество обойдется девушкам из Челябинска (1 970 рублей), Ижевска (1 840 рублей) и Перми (1 680 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU