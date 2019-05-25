2019-05-25T12:19:49+03:00
Общество

Бывшему военному из Иркутской области по настоянию прокуратуры выплатили страховку в 1,5 миллиона рублей

Мужчина заболел на службе, но, чтобы он получил полагающуюся выплату, понадобилось решение суда
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Бывшему военному из Иркутской области по настоянию прокуратуры выплатили страховку в 1,5 миллиона рублей.Бывшему военному из Иркутской области по настоянию прокуратуры выплатили страховку в 1,5 миллиона рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Военных страхуют в обязательном порядке. Мало ли что может произойти во время несения службы? Но получить выплату бывает легко далеко не всегда. В Иркутской области мужчина, получивший из-за болезни во время службы инвалидность, смог добиться страховки только с помощью прокуратуры.

- Прокуратура района в защиту прав и законных интересов заявителя обратилась в Баяндаевский районный суд с исковым заявлением о взыскании со страховой компании страхового возмещения в размере 1,5 млн. рублей, -сообщает пресс-служба регионального ведомства. - Несмотря на то, что ответчики с требованиями прокурора не согласились, суд, исследовав и оценив представленные прокурором доказательства, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Казалось бы, все. Пострадавший во время службы в армии мужчина получает, наконец, 1,5 миллиона, которые бы ему очень пригодились. Но страховая компания обжалует приговор. И только после разбирательств в Иркутском областном суде, оставившем жалобу без последствий, мужчина получает положенные ему деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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