2019-05-25T16:10:41+03:00
Спорт

Первенство мира по жиму лежа в Японии: у спортсменов Иркутской области — 5 медалей

25 мая - последний день соревнований
Мария КНЯЗЕВА
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Екатерина Володько завоевала золотую медаль. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской областиЕкатерина Володько завоевала золотую медаль. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
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Сегодня, 25 мая, последний день первенства мира по жиму лежа. Оно проходит в Японии и уже известно, что спортсмены Иркутской области вернутся в престижного турнира не с пустыми руками. В копилке Приангарья — 5 медалей — два золота, три серебра и одна бронза.

- В весовой категории 47 кг первое место заняла иркутянка Екатерина Володько, она выступала в жиме лежа, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Также в весе 47 кг в классическом жиме золотая медаль у Ирины Бехтеревой, в жиме лежа у Ирины — серебро.

Серебряная награда у юниора из Бирюсинска Никиты Лесковца, его категории — свыше 120 кг. Еще две медали — серебро и бронза — у Савелия Павлова. Он выступал в классическом жиме и жиме лежа в весе 59 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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