«Улыбнись, малыш»: бесплатный концерт живой музыки для будущих мам в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-25T16:17:08+03:00

Акция проходит каждый год, в этот раз 6 июня

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Ставший традиционным для Иркутска концерт «Улыбнись, малыш» пройдет в городе в 12-ый раз. Выступление Губернаторского симфонического оркестра для беременных намечено на 6 июня. Начало в 15.00.

- Вход для будущих мам свободный, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Ученые давно доказали, что звук оказывает очень сильное влияние на организм малыша еще во внутриутробном состоянии. Уже в это время можно начать прививать ребенку музыкальный вкус. И, конечно, прослушивание хороших композиций вызывает положительные эмоции и у самой мамы, что тоже очень важно.

Идея провести такой концерт пришла сотрудникам филармонии после того, как в 2007 году наш оркестр на гастролях в Южной Корее играл перед 2000 беременных женщин. И уже на следующий год подобное выступление впервые состоялось в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU