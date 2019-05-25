«Улыбнись, малыш»: бесплатный концерт живой музыки для будущих мам в Иркутске
Ставший традиционным для Иркутска концерт «Улыбнись, малыш» пройдет в городе в 12-ый раз. Выступление Губернаторского симфонического оркестра для беременных намечено на 6 июня. Начало в 15.00.
- Вход для будущих мам свободный, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Ученые давно доказали, что звук оказывает очень сильное влияние на организм малыша еще во внутриутробном состоянии. Уже в это время можно начать прививать ребенку музыкальный вкус. И, конечно, прослушивание хороших композиций вызывает положительные эмоции и у самой мамы, что тоже очень важно.
Идея провести такой концерт пришла сотрудникам филармонии после того, как в 2007 году наш оркестр на гастролях в Южной Корее играл перед 2000 беременных женщин. И уже на следующий год подобное выступление впервые состоялось в Иркутске.
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ИСТОЧНИК KP.RU