2019-05-25T18:44:27+03:00
Спорт

Иркутский «Зенит» проиграл дома омскому «Иртышу»

В воротах зенитовцев побывало три мяча
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский «Зенит» проиграл дома омскому «Иртышу». Фото: Татьяна ГЛЮК.Иркутский «Зенит» проиграл дома омскому «Иртышу». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Футболисты иркутского «Зенита» в очередном домашнем матче Первенства России среди команд второго дивизиона, проиграли омскому «Иртышу» со счетом 1:3.

Счет в матче гости открыли уже на 5-й минуте. Мяч в ворота голкипера иркутян Ильи Кунгурова отправил Эльбейи Гулиев. Он же в начале второго отрезка оформил дубль и омичи оторвались на два мяча. Через две минуты футболисты «Иртыша» отправили мяч уже в свои ворота. Автогол на счету Станислава Мареева. Ну а на последней минуте игры омичи отличились в третий раз. Точный удар нанес Кирилл Морозов.

Напомним, футболисты «Зенита» уже завоевали бронзовые медали Второго дивизиона и это поражение никак не повлияло на турнирное положение нашей команды. Последний матч этого сезона зенитовцы проведут 28 мая против барнаульского «Динамо». Эта встреча состоится на стадионе «Труд».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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