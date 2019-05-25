Иркутский «Зенит» проиграл дома омскому «Иртышу»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-25T18:44:27+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» в очередном домашнем матче Первенства России среди команд второго дивизиона, проиграли омскому «Иртышу» со счетом 1:3.

Счет в матче гости открыли уже на 5-й минуте. Мяч в ворота голкипера иркутян Ильи Кунгурова отправил Эльбейи Гулиев. Он же в начале второго отрезка оформил дубль и омичи оторвались на два мяча. Через две минуты футболисты «Иртыша» отправили мяч уже в свои ворота. Автогол на счету Станислава Мареева. Ну а на последней минуте игры омичи отличились в третий раз. Точный удар нанес Кирилл Морозов.

Напомним, футболисты «Зенита» уже завоевали бронзовые медали Второго дивизиона и это поражение никак не повлияло на турнирное положение нашей команды. Последний матч этого сезона зенитовцы проведут 28 мая против барнаульского «Динамо». Эта встреча состоится на стадионе «Труд».

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ИСТОЧНИК KP.RU