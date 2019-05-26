«Помогал» признать банкротом: офис-менеджер в Иркутске обманул клиентку на 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:50 2019-05-26T03:50:42+03:00

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Пришла за помощью, а получила только проблемы. В Иркутске женщина попалась на мошенническую уловку, обратившись в организацию по бухгалтерским услугам и налоговому консультированию – ей нужно было, чтобы ее признали банкротом. 28-летний офис-менеджер компании, работавший по устному договору, решил нажиться на доверчивой клиентке. Заключил с ней поддельный договор от имени ИП и даже пообещал, что лично представит клиентку в суде, хотя сделать этого никак не мог. А потом начал тянуть с женщины деньги.

– Потерпевшая заплатила молодому человеку сначала аванс в 37 тысяч рублей, затем перевела на карту еще 58,5 тысяч, – рассказывают в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска. – Чтобы женщина поверила, что услуга выполнена, офис-менеджер внес изменения в размещенное на официальном сайте решение Арбитражного суда.

Он мельком показал этот переделанный документ клиентке, сказал, что договор исполнен, а оригиналы судебных решений он отдаст ей позже. Женщина поверила и снова его вознаградила – дала 34,5 тысячи рублей.

Все это длилось более года. Понимая, что правда рано или поздно всплывет, аферист сбежал. Но вскоре отвечал перед судом.

– Подсудимый полностью признал вину, – сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска. – Учитывая то, что молодой человек раскаялся и намерен вернуть деньги, а также другие обстоятельства, ему назначено два года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU