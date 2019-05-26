2019-05-26T05:49:51+03:00
Дом. Семья

Познакомьтесь с малышами-енотами: в Иркутском зоосаде питомцев покормят на глазах у посетителей

Крошек-енотов можно увидеть 26, 29 и 31 мая
Любовь АРБАТСКАЯ
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Познакомьтесь с малышами-енотами: в Иркутском зоосаде питомцев покормят на глазах у посетителей. Фото: страница Иркутского зоосада в соцсетях.Познакомьтесь с малышами-енотами: в Иркутском зоосаде питомцев покормят на глазах у посетителей. Фото: страница Иркутского зоосада в соцсетях.
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Полтора месяца назад в Иркутском зоосаде было пополнение - родились крошки-еноты. Все это время посетителям хотелось поскорее увидеть зверят, но сотрудники зоосада берегли их, чтобы они спокойно, без всяких волнений подросли и окрепли. И вот наконец их показывают иркутянам.

- Хотите увидеть малышей? Тогда приходите к нам в гости на показательные кормления! Насладитесь милотой и урчанием этих неповторимых созданий, - приглашают работники Иркутского зоосада в соцсетях.

Глядя на фотографии, как маленьких енотов держат на руках или кормят молоком с детской бутылочки, пользователи интернета не могут не умилиться. Итак, полюбоваться на маленьких питомцев можно 26, 29 и 31 мая, в 13 и 17 часов.

В гости, конечно, принято приходить с подарками. Сотрудники зоосада говорят, что енотов порадуют гамаки, резиновые мячики, игрушечные кости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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