Покорял Пик Любви: в Бурятии спасли туриста, сломавшего ногу в горах

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-26T08:49:12+03:00

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Все, кто хоть раз покорял Пик Любви в бурятском поселке Аршан, понимают, насколько это сложный маршрут. Причем подняться в гору – еще полдела. Намного труднее обратный путь. И силы уже на исходе после нескольких часов подъема, и склон такой крутой, что легко можно оступиться и потерять равновесие. Да и камни так и норовят выскользнуть из-под ног. Накануне, 25 мая, на горе случилось ЧП. Турист, спускаясь вниз, упал и сломал ногу. На помощь к нему срочно отправился поисково-спасательный отряд №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

– Обнаружив мужчину, спасатели оказали ему первую помощь: наложили шину на место перелома, – сообщает пресс-служба БРПСС. – Пострадавшего эвакуировали в поселок Аршан, где передали его работникам скорой помощи.

Спасатели напоминают, что нужно заранее предупреждать о походах своих друзей и родственников, называть местность, куда отправляетесь, и время, когда должны вернуться. С собой нужно взять полностью заряженный мобильный телефон, включить навигатор. В случае чего, это поможет спасателям в поисках. Если потерялись, не блуждайте, а тут же звоните в службу спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU