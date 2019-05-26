2019-05-26T11:37:23+03:00
Происшествия

Украл биты, инструменты и банку кофе: в Киренске осудили вора-домушника

На счету мужчины это уже пятое уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯ
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Украл биты, инструменты и банку кофе: в Киренске осудили вора-домушникаУкрал биты, инструменты и банку кофе: в Киренске осудили вора-домушникаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Прошлым летом житель Киренского района ограбил чужой дом. Он был пьян, вышел на улицу, и, видимо, решил чем-нибудь поживиться. Перелез через первый попавшийся забор, добрался до летней кухни. Там нашел дрель-шуруповерт аккумуляторный марки «Фиолент», в комплекте с зарядником и двумя аккумуляторными батареями, а еще набор бит и банку кофе. Забрал все это, даже не задумываясь. Нагрузившись «трофеями» на семь тысяч рублей, он убежал, пока никто не заметил. Но безнаказанным не остался. Отвечать перед законом все же пришлось.

Как сообщается на сайте Киренского районного суда, он получил условное наказание: три года лишения свободы с испытательным сроком - также в три года. К слову, это далеко не первое преступление на его счету. Мужчина уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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