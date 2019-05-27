В День защиты детей в Иркутске все главные развлекательные программы пройдут на острове Юность

СЕГОДНЯ 04:35 2019-05-27T04:35:49+03:00

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День защиты детей, конечно, один из самых любимых дней у ребятишек. 1 июня каждый родитель старается провести со своим сыном или дочкой. Хотя бы прогуляться и поесть мороженое. В этом году детский праздник совпал с Днем города Иркутска и в администрации решили отдать ребятне в этот день целый остров.

- Детские развлекательные программы все пройдут на острове Юность, - рассказали в администрации Иркутска. - Артисты выступят на гала-концерте, появится мегараскраска длиной 30 метров.

На «Юности» также состоятся шоу мыльных пузырей, мастер-классы, для детей проведут конкурсы, квесты. Будет даже дискотека.

Однако, если простой прогулки вам мало, подходящие варианты вполне можно найти. Организации столицы Приангарья к празднику подготовились. Специальные программы пройдут в музеях, планетарии, Доме кино, зоосаде. Подробнее о том, куда можно сходить с ребенком 1 июня — здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU