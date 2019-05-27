13 лесных пожаров потушили за минувшие выходные в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:06 2019-05-27T05:06:39+03:00

На борьбу с огнем 25 и 26 мая вышло более 200 человек и 65 единиц техники

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В Иркутской области продолжает полыхать тайга. За минувшие выходные 25 и 26 мая в Приангарье потушили 13 очагов. Три из них в Иркутском районе, по два – в Усольском и Братском районах, по одному – в Эхирит-Булагатском, Заларинском, Аларском, Ангарском и Тайшетском районах. Еще один пожар потушили в землях Ангарского городского лесничества.

- На утро 27 в локализованы три очага в Иркутском, Усольском и Бодайбинском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Действущими остаются четыре пожара на площади в 1012 гектратов в Боханском, Осинском, Нижнеилимском и Черемховском районах.

По данным правительства, в тушении принимают участие 13 десантником, 141 сотрудник лесной охраны, 63 добровольца и 65 единиц техники. С воздуха за обстановкой следят три легкомоторных самолета. Синоптики прогнозируют, что 27 мая по области и на большей части южных, центральных районов ожидается высокая пожароопасность 4 и 5 класса. Так что прогулки в лес, придется отложить, они будут закрыты для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU