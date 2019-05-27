«Снимала» порчу: лже-целительница украла у 83-летней бабушки 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:10 2019-05-27T06:10:16+03:00

Мошенница и ее приятельница случайно увидели в пакете у старушки деньги, которые она несла в банк

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− На вас лежит смертельная порча, но мы можем вас спасти! – наперебой убеждали две подозрительного вида женщины 83-летнюю старушку. Встретились они ей случайно, видимо, каким-то особенным мошенническим чутьем поняли, что у бабушки есть деньги. Она несла все свои сбережения, 200 тысяч рублей, в банк, чтобы положить на счет.

− Пожалуйста, помогите мне снять порчу! – взмолилась доверчивая старушка. Далее аферистки действовали хитро: попросили дать белый листок бумаги, чтобы незаметно нарисовать на нем крест и еще больше запугать пенсионерку. В поисках листка старушка вынула из сумки прозрачный пакет с деньгами, и лже-гадалка, конечно же, разглядела банкноты.

− Теперь листок бумаги надо порвать и выбросить на углу дома, и все у вас наладится, − скомандовала лже-целительница. На время ритуала бабушка дала подержать женщине свою сумку. Она воспользовалась моментом: пакет с деньгами перекочевал из сумки прямиком в карман мошенницы. Пенсионерка заметила пропажу не сразу, а, видимо, когда пришла в банк.

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, преступнице дали два года в исправительной колонии общего режима. Еще ей придется выплатить старушке 150 тысяч рублей. Как выяснилось, женщина уже имеет непогашенную судимость за торговлю наркотиками в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU