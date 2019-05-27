2019-05-27T09:32:35+03:00
Дом. Семья

Приняла, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее выходила раненого бельчонка

Зверек, окруженный теплом и лаской, быстро идет на поправку
Любовь АРБАТСКАЯ
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Приняла, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее выходила раненого бельчонка. Фото: группа зоогалереи в соцсетях.Приняла, как родного: кошка Даша в иркутской зоогалерее выходила раненого бельчонка. Фото: группа зоогалереи в соцсетях.
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Неделю назад в иркутскую зоогалерею из Ангарска привезли крохотного бельчонка. Бедолага упал с дерева, повредил задние лапки, его нещадно поклевали вороны. Казалось бы, остается надеяться только на чудо, что зверек выздоровеет и окрепнет. И вот оно свершилось! А все благодаря кошке Даше, которая приняла малыша в свою семью как родного. Кормит молочком, греет под теплым боком, даже массаж лапками делает.

- Кошка Даша помогла его поставить на ноги вовсе не в переносном смысле, - рассказывает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина. - Свершилось невероятное. Бельчонок с парализованными ногами активно идет на поправку. Чудеса случаются!

Окруженный теплом и лаской бельчонок быстро идет на поправку. Фото: группа зоогалереи в соцсетях.

Окруженный теплом и лаской бельчонок быстро идет на поправку. Фото: группа зоогалереи в соцсетях.

По словам Людмилы, в практике зоогалереи это первый случай, когда зверек, будучи в таком тяжелом состоянии, все-таки стал поправляться. Задние лапки у бельчонка уже свободно двигаются. Есть надежда, что он снова будет активным и веселым. Кстати, имя ему дали подходящее для новой семьи - Котик.

Пользователи соцсетей, увидев фотографии необычного семейства, умилились. "Чудесная история со счастливым концом", "Кошечка-Мама с большой буквы", - пишут в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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