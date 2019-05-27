2019-05-27T10:14:37+03:00
Общество

Спикер ЗС Сергей Сокол: мы начали работу над тем, чтобы закрепить поддержку добровольцев на тушении пожаров законодательно

Председатель парламента Иркутской области принял участие в занятиях для добровольцев
Яна ЛИСИНА
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Председатель областного парламента Сергей Сокол поучаствовал в практическом занятии для добровольцев на Иркутской базе авиационной охраны лесов. Всего собралось около 30 человек - жители Иркутска, Шелехова, Ангарска разного возраста и разных профессий. Они слушали лекции, изучали тактику и методы тушения лесных пожаров и осваивали пожарное оборудование.

- Нас с вами объединяет тема лесных пожаров. К этой проблеме невозможно остаться равнодушным, особенно после того, как выезжаешь на место пожара и видишь, как гибнет лес, как быстро распространяется пламя. Добровольцы делают важную и нужную работу, но возникают закономерные организационные вопросы – каким образом координировать деятельность людей, приехавших к месту пожара, как их оснастить и обезопасить? И эти вопросы не должны оставаться без ответа, – отметил Сергей Сокол.

Спикер считает, что работа добровольцев должна стать более безопасной и эффективной. Он также отметил значимость занятий для добровольцев. Без подготовки трудно проложить пожарные рукава или воспользоваться ранцевым огнетушителем. Обучение уже прошли около 300 человек.

- В начале мая, когда началась пожары, мы столкнулись с большим количеством людей, готовых помочь в тушении. На один из пожаров прибыло несколько сотен добровольцев. Но все они не были экипированы, а этого быть не должно, – рассказал один из организаторов занятий сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приангарье Сергей Апанович. – Необходима специальная одежда, перчатки, каски, ранцевые огнетушители. В идеале – прививка от клещевого энцефалита. Также мы считаем необходимым ввести страхование жизни добровольцев.

Сергей Сокол отметил, что все эти вопросы сейчас обсуждаются и с представителями ОНФ, и с добровольцами. Актуальность вопроса – высокая.

- В региональном парламенте мы уже начали работу над тем, чтобы закрепить поддержку добровольцев законодательно. Речь идет и об организационных, логистических аспектах, и о материальной помощи, защите жизни людей. Также на минувшей сессии регионального парламента мы внесли корректировки в областной бюджет, увеличено финансирование лесопожарных мероприятий почти на 300 млн. рублей. Будем и дальше продолжать эту работу, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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