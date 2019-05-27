Вместо ремонта - авария: автослесарь из Бурятии угнал и разбил иномарку

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-27T10:15:06+03:00

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Хотел прокатиться с ветерком и попал под уголовное дело. Автослесарь из села Гурульба, что в Бурятии, воспользовался тем, что ему дали ключи от чужого автомобиля. Он должен был отремонтировать иномарку MAZDA DEMIO, которую еще в начале мая доверила ему знакомая, жительница Улан-Удэ. Но 24 мая мужчина сам сел за руль машины и тут же попал в аварию.

- Автослесарь не справился с управлением, устроил ДТП, автомобиль перевернулся, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. - Выяснилось, что у него не было прав, началась проверка.

Теперь расследуется уголовное дело - за угон чужого автомобиля мужчине придется отвечать перед законом. Ну а разбитую машину уже вряд ли получится привести в порядок. Тем не менее, ее вернули владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU