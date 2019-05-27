2019-05-27T11:20:45+03:00
Происшествия

МВД: в Иркутске разыскивается вор, который перевел себе чужие деньги с помощью найденного телефона

Сотовый телефон несколько дней назад потерял пенсионер
Любовь АРБАТСКАЯ
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МВД: в Иркутске разыскивается предполагаемый вор, который перевел себе чужие деньги с помощью найденного телефонаМВД: в Иркутске разыскивается предполагаемый вор, который перевел себе чужие деньги с помощью найденного телефонаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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18 мая в полицию пришел пожилой иркутянин - сообщил, что у него пропал телефон. Причем мужчина не представляет, где мог его потерять. Возможно, сотовый даже украли. Стражи порядка стали разбираться, и выяснили, что за это время с банковской карты пенсионера уже сняли восемь тысяч рублей.

- Сопоставив события, оперативники пришли к выводу, что скорее всего нынешний владелец телефона списал деньги с помощью мобильного перевода, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".

Полицейские установили, как выглядит подозреваемый. Они призывают мужчину добровольно прийти в ближайший отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства. Тех, кто видел этого человека, также просят обращаться к стражам порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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