МВД: в Иркутске разыскивается вор, который перевел себе чужие деньги с помощью найденного телефона

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-27T11:20:45+03:00

МВД: в Иркутске разыскивается предполагаемый вор, который перевел себе чужие деньги с помощью найденного телефона Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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18 мая в полицию пришел пожилой иркутянин - сообщил, что у него пропал телефон. Причем мужчина не представляет, где мог его потерять. Возможно, сотовый даже украли. Стражи порядка стали разбираться, и выяснили, что за это время с банковской карты пенсионера уже сняли восемь тысяч рублей.

- Сопоставив события, оперативники пришли к выводу, что скорее всего нынешний владелец телефона списал деньги с помощью мобильного перевода, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".

Полицейские установили, как выглядит подозреваемый. Они призывают мужчину добровольно прийти в ближайший отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства. Тех, кто видел этого человека, также просят обращаться к стражам порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU