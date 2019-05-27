2019-05-27T12:23:05+03:00
Происшествия

Жгли мусор и разводили костры: 20 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области

Межведомственные патрули прошлись по селам и дачным участкам Приангарья
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жгли мусор и разводили костры: 20 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области.Жгли мусор и разводили костры: 20 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжает гореть тайга. Несмотря на все предупреждения региональных МЧС и полиции, жители Приангарья продолжают нарушать противопожарный режим и сжигая мусор, сухую траву и разводя костры в лесах.

- За 25 и 26 мая во время патрулирования было составлено 7 протоколов за разведение костров и еще 13 за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В лесном массиве выставлено 39 временных постов.

Нарушителей ждут штрафы от двух тысяч рублей. В ведомстве напоминают, что в жаркую и ветреную погоду даже не потушенная сигарета или маленькая искра могут привести к пожару. По прогнозам метеорологов, риск появления новых очагов сохраняется в 20 районах Иркутской области. Поэтому там введен запрет на посещение лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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