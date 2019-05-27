СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-27T12:23:05+03:00

Жгли мусор и разводили костры: 20 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжает гореть тайга. Несмотря на все предупреждения региональных МЧС и полиции, жители Приангарья продолжают нарушать противопожарный режим и сжигая мусор, сухую траву и разводя костры в лесах.

- За 25 и 26 мая во время патрулирования было составлено 7 протоколов за разведение костров и еще 13 за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В лесном массиве выставлено 39 временных постов.

Нарушителей ждут штрафы от двух тысяч рублей. В ведомстве напоминают, что в жаркую и ветреную погоду даже не потушенная сигарета или маленькая искра могут привести к пожару. По прогнозам метеорологов, риск появления новых очагов сохраняется в 20 районах Иркутской области. Поэтому там введен запрет на посещение лесов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13 лесных пожаров потушили за минувшие выходные в Иркутской области. На борьбу с огнем 25 и 26 мая вышло более 200 человек и 65 единиц техники. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU