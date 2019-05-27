МЧС: лесной пожар горит в трех километрах от Бодайбо
В Иркутской области продолжают тушить лесные пожары. Тайга все еще полыхает. По данным космического мониторинга в Приангарье на площади более 1000 гектаров горит 15 очагов. Семь из них находятся в таежной местности на территории Бодайбинского, Боханского, Иркутского, Черемховского, Нижнеилимского, Осинского и Усольского районов. Министерство лесного комплекса уже бросило на их тушение 117 человек и 37 единиц техники.
- Три пожара полыхают в пятикилометровой зоне от поселков Новогрудинино, Тюменск, Поморцево, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Еще один очаг находится в трех километрах от города Бодайбо. Из-за усиления ветра возможно незначительное задымление окрестностей.
Несмотря на такую близость огня, спасатели успокаивают и просят не поддаваться панике. В региональном МЧС подчеркнули, что ни один из пожаров не представляет угрозы домам, однако порывы ветра могут разность дых от них за многие километры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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