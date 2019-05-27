2019-05-27T12:44:06+03:00
Происшествия

МЧС: лесной пожар горит в трех километрах от Бодайбо

Угрозы населению нет, спасатели призывают не поддаваться панике
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС: лесной пожар горит в трех километрах от Бодайбо.МЧС: лесной пожар горит в трех километрах от Бодайбо.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжают тушить лесные пожары. Тайга все еще полыхает. По данным космического мониторинга в Приангарье на площади более 1000 гектаров горит 15 очагов. Семь из них находятся в таежной местности на территории Бодайбинского, Боханского, Иркутского, Черемховского, Нижнеилимского, Осинского и Усольского районов. Министерство лесного комплекса уже бросило на их тушение 117 человек и 37 единиц техники.

- Три пожара полыхают в пятикилометровой зоне от поселков Новогрудинино, Тюменск, Поморцево, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Еще один очаг находится в трех километрах от города Бодайбо. Из-за усиления ветра возможно незначительное задымление окрестностей.

Несмотря на такую близость огня, спасатели успокаивают и просят не поддаваться панике. В региональном МЧС подчеркнули, что ни один из пожаров не представляет угрозы домам, однако порывы ветра могут разность дых от них за многие километры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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