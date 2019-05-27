СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-27T14:11:09+03:00

Движение транспорта ограничат по улице 1-я Красноказачья в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, водители! В Октябрьском округе Иркутска почти на три месяца ограничат движение транспорта на улице 1-я Красноказачья.

- С 10 июня по 1 сентября ограничат движение транспорта на участке от улицы Лыткина до улицы Зверева, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано со строительством многоквартирных жилых домов.

Автомобилисты, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной вариант маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU