2019-05-27T14:11:09+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат по улице 1-я Красноказачья в Иркутске

Временные неудобства связаны со строительством жилых домов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта ограничат по улице 1-я Красноказачья в Иркутске.Движение транспорта ограничат по улице 1-я Красноказачья в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, водители! В Октябрьском округе Иркутска почти на три месяца ограничат движение транспорта на улице 1-я Красноказачья.

- С 10 июня по 1 сентября ограничат движение транспорта на участке от улицы Лыткина до улицы Зверева, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано со строительством многоквартирных жилых домов.

Автомобилисты, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной вариант маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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