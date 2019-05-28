2019-05-28T03:34:35+03:00
Спорт

Первенство России по боксу: у спортсменок Иркутской области — три медали

Соревнования проходили в Анапе
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по боксу: у спортсменок Иркутской области — три медали. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПервенство России по боксу: у спортсменок Иркутской области — три медали. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Первенство России по боксу накануне завершилось в Анапе. Соревнования проводились среди юниорок 13-14 лет по 12 весовым категориям. С турнира три спортсменки из Иркутской области вернулись с тремя медалями. У наших землячек — золото, серебро и бронза.

- Золотую медаль завоевала Софья Пласкеева из Железногорска-Илимского, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Она выступала в весовой категории до 63 кг. Второе место в этом весе у тувинки Дуганы Ховалыг, третье разделили Элина Рязанцева из Курской области и Виктория Чеботарь из Владимирской.

По итогам российских состязаний Софья получила путевку на первенство Европы по боксу. Оно состоится в августе в Грузии.

Еще две медали в копилку Приангарья принесли Дарина Барковская из Усть-Илимска — у нее серебро в весовой категории до 51 кг — и ангарчанка Маргарита Широковская — у нее бронза в весе до 67 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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