Первенство России по боксу: у спортсменок Иркутской области — три медали
Первенство России по боксу накануне завершилось в Анапе. Соревнования проводились среди юниорок 13-14 лет по 12 весовым категориям. С турнира три спортсменки из Иркутской области вернулись с тремя медалями. У наших землячек — золото, серебро и бронза.
- Золотую медаль завоевала Софья Пласкеева из Железногорска-Илимского, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Она выступала в весовой категории до 63 кг. Второе место в этом весе у тувинки Дуганы Ховалыг, третье разделили Элина Рязанцева из Курской области и Виктория Чеботарь из Владимирской.
По итогам российских состязаний Софья получила путевку на первенство Европы по боксу. Оно состоится в августе в Грузии.
Еще две медали в копилку Приангарья принесли Дарина Барковская из Усть-Илимска — у нее серебро в весовой категории до 51 кг — и ангарчанка Маргарита Широковская — у нее бронза в весе до 67 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU