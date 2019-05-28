"Май-баловник": в Иркутске рано утром 28 мая выпал снег

СЕГОДНЯ 03:55 2019-05-28T04:34:09+03:00

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«Май- баловник» – такую оценку дали сегодняшней выходке природы пользователи соцсетей в Иркутске. А все дело в том, что утром 28 мая в городе … шел снег. Казалось бы, до лета осталась пара-тройка дней, пора готовить шорты и струящиеся платья. Ан нет.

- Зима возвращается, - грустит иркутянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/711341" frameborder="0"></iframe> В Иркутске утром 28 мая шел снег.Юлия ПЫХАЛОВА

И такая хмурая погода будет весь сегодняшний день. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся после обеда. Все это время за окном будет не выше +9, только к вечеру воздух прогреется до +12…+14. По сообщениям Иркутского Гидрометцентра, ветер за окном северо-западный 8-13 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU