2019-05-28T04:34:09+03:00
Общество

"Май-баловник": в Иркутске рано утром 28 мая выпал снег

В соцсетях шутят, что зима возвращается и постят снимки [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске утром 28 мая выпал снегВ Иркутске утром 28 мая выпал снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Май- баловник» – такую оценку дали сегодняшней выходке природы пользователи соцсетей в Иркутске. А все дело в том, что утром 28 мая в городе … шел снег. Казалось бы, до лета осталась пара-тройка дней, пора готовить шорты и струящиеся платья. Ан нет.

- Зима возвращается, - грустит иркутянин.

В Иркутске утром 28 мая шел снег.Юлия ПЫХАЛОВА

И такая хмурая погода будет весь сегодняшний день. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся после обеда. Все это время за окном будет не выше +9, только к вечеру воздух прогреется до +12…+14. По сообщениям Иркутского Гидрометцентра, ветер за окном северо-западный 8-13 м/с.

"Май-баловник" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Май-баловник"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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