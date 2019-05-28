Кто приедет на День города Иркутска 2019: ждем группу "Чайф", Татьяну Овсиенко и Игоря Бутмана

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-28T05:18:07+03:00

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- Какого числа День города Иркутска 2019? – спрашивают друг друга жители любимого города. Такие вопросы возникают от того, что нынче праздник будем отмечать 1 июня, а ведь это День защиты детей. Ничего совместим! Так, в 2019-ом гуляния будут еще масштабней, чем раньше: театрализованное шествие, салют – все, как всегда. Однако, остров Юность полностью отдадут в распоряжение ребятишек. Все детские развлекательные интерактивы, концертные программы пройдут там.

Конечно, еще один волнующий сибиряков вопрос: «Кто приедет на День города Иркутска 2019?». Помните, как здорово зажигали в прошлый раз под песни Тимати! И в этом июне поздравить город на Ангаре приедут одни из самых популярных артистов страны – группа «Чайф». Вы готовы поделиться своим «Оранжевым настроением» у главной сцены возле сквера Кирова или, может быть, погоревать вместе с ямайцами под знаменитый хит "Аргентина-Ямайка"?

Конечно, свой день рождения Иркутск уже не представляет без выступлений джазмена Игоря Бутмана. Прекрасная живая музыка прозвучит в исполнении народного артиста России и в этот раз. Кстати, мужскую компанию на День города Иркутска 2019 нынче разбавит заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко. Правда, выступит она на другой сцене, не на площади графа Сперанского. Хотите узнать где? Все ответы – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU