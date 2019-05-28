2019-05-28T07:55:14+03:00
Происшествия

Лаборатория в частном доме: в Иркутске наркоторговца приговорили к 15 годам колонии

Во время обыска у него нашли 45 кг запрещенных веществ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лаборатория в частном доме: в Иркутске наркоторговца приговорили к 15 годам колонии.Лаборатория в частном доме: в Иркутске наркоторговца приговорили к 15 годам колонии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Иркутский областной суд огласил приговор 30-летнему жителю Камчасткого края, который создал подпольную нарколабораторию в Братске. Как выяснили следователи, в 2017 году мужчина жил в Новосибирске и там, сидя без работы, решил заработать по-легкому. Через интернет он познакомился с наркоторговцами, которые передали ему химическое оборудование и необходимые ингридиенты для производства запрещенных веществ. Спустя два месяца подпольная лаборатория переехала в Братск. Там на ее след вышли сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

- Во время обыска изъяли 45 килограмм, все химическое оборудование, реактивы и прекурсоры, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Так же был пойман его подельник, который пошел на сделку со следствием, его по приговору суда он получил 6 лет колонии строгого режима.

Самого же подпольщика суд также признал виновным, следующие 15 лет он также проведет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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