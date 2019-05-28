Пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа в поселке Сергиев Посад

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-28T08:07:59+03:00

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Пятилетний мальчик выпал из окна под Иркутском. ЧП произошло в поселке Сергиев Посад. Родители оставили ребенка под присмотром своей знакомой. Однако в какой-то момент, женщина не уследила за активным чадом и не заметила, как он забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа.

- Мальчика доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В региональном МВД отметили, что это уже 7 подобный несчастный случай. Ежегодно в нашем регионе выпадают до 34 ребятишек. При этом за последние два года 5 детей погибли.Полицейские напоминают, что таких ЧП можно избежать. Для этого родителям советуют использовать специальные замки и устройства блокирующие окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU