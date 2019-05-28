2019-05-28T12:19:33+03:00
Происшествия

Ущерб в полмиллиона: черного лесоруба из Чуны приговорили к 1 году колонии

По иску прокурора ему также возместить ущерб, причиненный государству
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ущерб в полмиллиона: черного лесоруба из Чуны приговорили к 1 году колонии.Ущерб в полмиллиона: черного лесоруба из Чуны приговорили к 1 году колонии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Чунский районный суд вынес приговор черному лесорубу. Им оказался местный житель незаконно вырубил 48 кубических метра сосны. Ущерб, который он причинил природе, оценили в 624 тысячи рублей.

- Мужчину приговорили к лишению свободы на 1 год в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Также суд удовлетворил иск прокурора, который потребовал взыскать с лесоруба причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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