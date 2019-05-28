2019-05-28T13:30:22+03:00
Общество

Дождь заказывали? Искусственные ливни пройдут над Иркутском

Осадки "организует" самолет Ан-26 "Циклон", чтобы потушить лесные пожары
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Примерно так выглядит аппарат для вызывания осадков. Фото: правительство Иркутской области.Примерно так выглядит аппарат для вызывания осадков. Фото: правительство Иркутской области.
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Это решение принято "Авиалесоохраной" по просьбе правительства Приангарья вчера, 27 мая. Специалисты пообещали - если будут кучевые облака, в которые можно стрелять пиропатронами, начиненными йодистым серебром, то будут и осадки.

- Для работ по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров ФБУ «Авиалесоохрана» будет применяться специальный самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер», позволяющим воздействовать на переохлажденную облачную систему, - сообщается на сайте ведомства. - В результате происходит естественное выпадение осадков.

Не с этим ли был связан снег, который неожиданно выпал и столь же быстро растаял сегодня утром, 28 мая? Кстати, точно по такой же схеме традиционно расстреливают облака 9 мая на подступах к Москве. Чтобы парад был как надо. А сами дожди выпадают там, где их застигли выстрелы - в Подмосковье. Вопрос в количестве йодистого серебра - и на землю выпадут обильные осадки. Правда, для этого нужны еще запасы влаги, то есть сами облака, с которыми у нас далеко не всегда все хорошо. В Иркутске обычно светит солнце.

Но, применяя этот способ на больших участках пожаров, можно гарантированно потушить их. Ведь самолеты могут нести не более тонны воды, а тут целый ливень! Очень важно то обстоятельство, что этот способ вызывания дождя безопасен для экологии. Напомним, на утро этого дня в Иркутской области действовали 12 пожаров на площади 1779 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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