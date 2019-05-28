2019-05-28T13:44:56+03:00
Происшествия

Год в бегах: наркодилера из Ангарска нашли в Омске

Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и сбежал
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Год в бегах: наркодилера из Ангарска нашли в Омске.Год в бегах: наркодилера из Ангарска нашли в Омске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Омске поймали 28-летнего жителя Ангарска, который находился в федеральном розыске. В апреле 2018 года мужчину вместе с подельниками задержали полицейские за сбыт наркотиков. После того, как следователь отпустил ангарчанина под подписку о невыезде и наркодилер решил податься в бега. Почти год ему удавалось скрываться, пока наркоторговца не поймали в Омске.

- Его подельники уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Самого 28-летнего ангарчанина поместили под стражу.

В МВД уточнили, что наркоторговцу грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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