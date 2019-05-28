Подделала голоса: председателя избирательной комиссии Боханского района осудили на 4 года

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-28T14:02:39+03:00

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Суд признал председателя участковой избирательной комиссии Боханского района, ее заместителя и секретаря виновными в фальсификации результатов голосования на выборах. Факт подтасовки голосов относится к 9-му сентября 2018 года, когда в селе Тихоновка проходили выборы главы. Вместе они сфальсифицировали подписи нескольких жителей села в списках избирателей, заполнив от их имени бюллетени и сбросив их в урну для голосования. Также они выезжали за пределы избирательного участка в поселки Тихоновка и Чилим под предлогом выездного голосования, где сфальсифицировали еще ряд подписей. Председатель участковой избирательной комиссии вместе со своей командой добавила поддельные бюллетени “в общий котел” и произвела заведомо неправильный подсчет голосов.

- Боханский районный суд принял решение объявить результаты выборов в Тихоновке недействительными, - сообщили в пресс-службе СК по Иркутской области.

По итогам судебного разбирательства все нарушительницы признаны виновными. Председатель участковой избирательной комиссии выплатит штраф в размере 210 тысяч рублей, а остальные фигурантки дела о фальсификации выборов заплатят по 201 тысяче рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU