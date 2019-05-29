Даже если ты не слышишь: иркутский Театр кукол «Аистенок» готовит необычную премьеру

СЕГОДНЯ 03:35 2019-05-29T03:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Актеры иркутского театра кукол «Аистенок» продолжают делать искусство доступным для всех. У них уже есть «Калиф-аист», посмотреть который могут как видящие, так и слепые гости театра. На этот раз постановка рассчитана как на обычных зрителей, так и на слабослышащих, и даже глухих.

В основе - история жизни и творчества Людвига ван Бетховена. И, как вы понимаете, выбрана она не случайно. Ведь классик написал свои лучшие сочинения будучи уже глухим.

- Главное, что мы хотим донести, что музыка доступна каждому, - рассказали «КП» в Театре кукол. – Даже если ты не слышишь, музыка – она внутри тебя живет, для нее нет никаких препятствий.

Главным инструментом подачи материала будет пластика. Работают над постановкой специалисты из Москвы: режиссер Наталья и хореограф Максим Пахомовы. Новый спектакль о композиторе называется «Бетховен. Рабочие тетради». Его премьера намечена на 27 мая. Проходить показы будут на малой сцене, которая вмещает всего 50 человек. Особое замечание, на премьеру смогут попасть зрители старше 14 лет.

Читайте также:

Спектакли Иркутска в июне 2019: театры приготовили несколько премьер к завершению сезона

ИСТОЧНИК KP.RU