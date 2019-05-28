2019-05-28T14:59:46+03:00
Спорт

Футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с барнаульским «Динамо» в последнем матче сезона

На турнирный расклад этот результат не повлиял, «Зенит» досрочно завоевал бронзовые медали
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с барнаульским «Динамо» в последнем матче сезона. Фото: Татьяна ГЛЮК.Футболисты иркутского «Зенита» сыграли вничью с барнаульским «Динамо» в последнем матче сезона. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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В последнем матче Первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Восток», сезона 2018-2019, футболисты иркутского «Зенита» на своем поле разошлись миром с барнаульским «Динамо». Итог встречи – ничья 1:1.

При этом все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. Уже на 9-й минуте игры вперед иркутян вывел Егор Чернышов. Но через 10 минут в ворота голкипера «Зенита» Ильи Кунгурова был назначен пенальти, который четко реализовал Сергей Нестеренко. Во втором тайме у зенитовцев было еще несколько голевых моментов, но реализовать их наши парни не смогли.

Эта ничья никак не повлияла на турнирный расклад. «Зенит» досрочно занял третье место и завоевал бронзовые медали Второй лиги. Впереди у нашей дружины заслуженный отпуск и подготовка к новому сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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