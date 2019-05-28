СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-28T16:24:34+03:00

Облил алкоголем и поджег: иркутянин повредил банкомат и заплатил за него 70 тысяч рублей

Мужчина не смог снять деньги и выместил злобу на аппарате

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– Да выдашь ты мне деньги или нет! – в сердцах воскликнул иркутянин. Поздней ночью он никак не мог снять деньги в банкомате на Синюшиной горе. Видимо, подвыпивший мужчина просто забыл пароль от карты. Свое недовольство иркутянин выместил на аппарате: сначала пнул его, потом вылил на клавиатуру горячительный напиток и убежал.

Через несколько минут он вернулся в зону самообслуживания, постоял несколько секунд возле устройства, и снова ушел.

– После этого в помещении появился дым, прибывшие сотрудники охранной службы нашли на банкомате обгоревшие спички и оплавленный пластик картоприемника, – рассказывают в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Представители банка обратились в суд.

В итоге за свою вспыльчивость мужчине пришлось заплатить 71 тысячу рублей – именно столько стоит привести в порядок поврежденный банкомат.

ИСТОЧНИК KP.RU